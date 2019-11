Un renvoi provisoire des joueurs au vestiaire pour jet de projectile en direction d'un juge de touche, neuf cartes jaunes, de très nombreuses interruptions du jeu, trois buts mais surtout la première défaite "belge" de la saison du Club Bruges: l'affrontement entre l'Antwerp et le leader n'a pas généré le sommet attendu.

Dans quelle mesure le Club a-t-il accusé les séquelles physiques et morales du match de Paris et peut-être aussi les incidences de l'"incident Diagne"? "Le nombre de matches n'est pas une excuse disait Philippe Clement. On veut toujours jouer en Champions League".