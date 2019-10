Le Belgo-angolais s’est imposé comme un des piliers du onze de base brugeois.

Après 10 journées et alors qu'il a disputé un match de moins, le Club Bruges trône solidement en tête de la Pro League. Avec un bilan de 26 sur 30, les Brugeois n’ont pas encore connu la défaite et semblent s’ériger comme le candidat numéro un au titre cette saison. Meilleure attaque (avec 26 buts marqués) et meilleure défense (avec 3 buts encaissés), les Gazelles sont sur un petit nuage. Et des artisans de ce succès est incontestablement Clinton Mata.

(...)