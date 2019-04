Le Club Bruges ne respecte plus son tableau de marche.

S’il a, jusqu’à présent, réussi le sans-faute à domicile, il n’a remporté qu’un seul des trois déplacements qui lui ont été imposés, le plus aisé sans doute, à Anderlecht.

À mi-parcours des PO1, il a concédé deux points à un leader genkois de plus en plus autoritaire. Il a ainsi confirmé qu’il n’était plus maître de son sort.

Peut-il avancer des circonstances atténuantes pour expliquer son seul point arraché en deux matchs ?

(...)