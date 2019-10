Un an et un jour après le début du footgate (des perquisitions menées dans 44 endroits différents, neuf clubs visités), des initiatives pour assainir le milieu des agents voient le jour. L’une d’entre elles émane du Club Bruges. Alors que la direction brugeoise (Bart Verhaeghe et Vincent Mannaert) a récemment dû s’expliquer sur des factures payées à Dejan Velkovic, niant avoir eu connaissance de constructions frauduleuses de la part de l’agent repenti, elle fait désormais signer un document aux agents avec qui elle traite. Ce document porte un nom : Know Your Agent. Et il a pour but de séparer les agents fiables des agents frauduleux.

(...)