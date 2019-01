Cadet de Paul-José Mpoku et aîné d’Albert Sambi Lokonga, Fabrice, footballeur lui aussi, nous raconte ses frangins avant le Clasico de dimanche.

Jamais deux sans trois. On parle toujours des frères Mpoku en pensant au Standardman Paul-José et à l’Anderlechtois Albert (connu sous le nom de Sambi Lokonga). Mais on ignore souvent qu’il y a un troisième frère, Fabrice. Et lui aussi joue au football. “Mais à un niveau bien plus modeste”, tempère celui qui porte les couleurs de Richelle United, club basé à Visé et qui évolue en D3 amateur.

À quatre jours du Clasico, il nous a reçus dans la maison familiale, sur les hauteurs de Verviers. La neige est abondante mais bien déblayée devant cette charmante villa, grande mais sans excès. Le salon est décoré sobrement, avec quelques trophées et un poster de La DH encadré, celui de l’équipe du Standard victorieuse de la Coupe l’an dernier. “C’est un quartier tranquille ici. On ne va pas commencer à se la jouer parce qu’il y a deux footballeurs pros dans la famille.”

Fabrice (24 ans) est le moyen de la fratrie, de trois ans plus jeune que Paul-José et de quatre ans plus âgé qu’Albert. Il est aussi le plus costaud. “Je suis le plus grand par la taille et le plus large. Peut-être parce que j’ai fait du taekwondo dans mon enfance.”