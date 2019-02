Deux statues ornent les abords du stade du FC Twente. Deux répliques à taille humaine de Blaise Nkufo et Sander Boschker. Aucune trace de Fred Rutten.

"J’ai été choisi car j’ai stoppé trois penaltys de rang en finale de la Coupe qu’on a remportée en 2001", dit, gêné, Sander Boschker, coach des gardiens et ancien équipier et joueur de Rutten. "Je suis également celui qui a joué le plus de matchs pour le club. Nkufo est celui qui a le plus marqué. C’est tout. Si le club décide d’ajouter Fred, c’est avec plaisir."

Dans le club d’Enschede, on chuchote que la présence d’un Rutten doré ne ferait pas tache aux côtés de deux de ses anciens joueurs.

"C’est n’est que mon avis et affirmer cela pourrait blesser certaines personnes", précise Ted van Leeuwen, le directeur technique de Twente et ami de longue date de Rutten grâce à qui il est à son poste actuel. "On s’est rendu compte trop tard de l’impact du travail de Fred dans le club. Je pense (NdlR : et il n’est pas le seul) que le titre de champion de 2010 s’est bâti sur les fondations posées par Fred Rutten."

