Dans l’univers de la Pro League, Laurent Depoitre est une exception. Le seul joueur qui possède un surnom lié à son physique. La Gantoise s’en était amusé au moment d’annoncer sa signature "The Beast is back". Oui, la bête est de retour.

Elle a appris avec le temps à prendre soin de son corps surtout. "Je fais de plus en plus attention avec l’âge", confirme celui qui aura 31 ans le 7 décembre prochain. "Quand tu es plus jeune, tu fais un peu moins attention. Tu vas rentrer sur le terrain sans être chaud et tu vas tirer au but. Avec l’âge et l’expérience, tu connais mieux ton corps. Il vaut mieux parfois le ménager au lieu de faire des tirs en plus à la fin de l’entraînement. Je l’aurais fait avant. Maintenant, si j’ai une petite douleur, je vais plus ménager mon corps en allant aux soins. J’y vais plus souvent. Je n’en ressentais pas le besoin avant. Maintenant, après un match difficile, je vais le sentir un peu plus."

(...)