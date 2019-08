Notre consultant revient sur les prestations du week-end.

Il passe au crible la bonne conduite du Standard et ses flancs libérés, le bloc mouscronnois trop bas ou encore les raisons des échecs anderlechtois.

1. “Le Standard n’est pas la même équipe sur sa pelouse.”

“En première période, les Rouches ont parfaitement joué le trois contre trois avec Lestienne, Emond et Mpoku pour couper les lignes de passes vers le milieu de Mouscron. Bakic était isolé, ça a mis les Hurlus en difficulté. Le Standard a mis en pratique les mêmes principes qu’à Saint-Trond mais on sent qu’à Sclessin, les repères de cette équipe sont différents.”

(...)