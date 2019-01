Juillet 2012, Yannick Ferrera devient à 31 ans, 10 mois et 4 jours, le plus jeune entraineur de D1 belge. On se dit alors que le coach prometteur va connaître une success story.

Mais à 38 ans, le Bruxellois doit faire face à la cruelle réalité de ce milieu. Sur son CV, il en est déjà à cinq clubs en six ans.

Alors, instable ? Arrogant ? L'image qu'il renvoie ne colle pas toujours à la vérité. Sa vérité.

Pour Les Sports +, Yannick Ferrera revient sur son parcours et nous livre son quotidien d'un coach motivé mais sans club.