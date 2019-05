Division 1A Clinton Mata, le meilleur joueur des playoffs 1 Christophe Franken

Le Brugeois a bouclé les playoffs avec un superbe 7/10 de moyenne dans nos colonnes, mieux que Malinovskyi et Trossard.



C’est la trouvaille des playoffs : le replacement de Clinton Mata en défense centrale à Bruges fut un coup de maître pour Ivan Leko. À tel point que le Verviétois remporte notre Playoffs Challenge avec une meilleure note moyenne dans nos colonnes que les champions genkois Ruslan Malinovskyi et Leandro Trossard. Découvrez tous les classements ainsi que le onze idéal et l'équipe "flop" des Playoffs1.



(...)