Plusieurs joueurs du noyau de Karim Belhocine ont connu, pour des raisons diverses, un début de saison difficile. Tous, ils espèrent rebondir le plus rapidement possible et vivre des semaines plus heureuses loin du banc des réservistes ou de la tribune…





Gaëtan Hendrickx: devancé par Diandy et Ilaimaharitra

Dix-huit minutes contre Courtrai et soixante secondes face à Waasland-Beveren. Voilà le faible temps de jeu récolté par Gaëtan Hendrickx depuis le début de la saison. (...)