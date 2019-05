Analyse de la saison du club zébré passé tout proche d'une qualification européenne.

“A l’image de notre saison un peu rock and roll, nous sommes passés face à l’Antwerp par un pic très haut en pliant quasiment la rencontre avant d’être rattrapés par les événements…”. C’est une véritable saison en dents de scie qu’a connu Charleroi et la finale perdue ce dimanche au Bosuil l’a encore démontré. Après un début de saison catastrophique, les Zèbres se sont relancés dans la course aux PO1 pour finalement finir la saison classique à la neuvième place. Après un 0 sur 6 d’entrée de jeu en PO2, l’équipe de Mazzù a décroché sa finale pour l’Europe avant de s’effondrer contre l’Antwerp. Retour sur les huit moments-clés d’une saison qui restera mitigée du côté du Pays Noir.

Samedi 25 août 2018 – Défaite face à Courtrai (0-2)

La saison débute mal pour le Sporting Charleroi.

(...)