Après avoir fait la connaissance de ses nouveaux équipiers mercredi et laissé une bonne impression de par son jeu mais aussi son sérieux et son application, le Jamaïcain Shamar Nicholson a effectué, ce vendredi, son baptême du feu devant les médias. Du haut de son mètre 92, l’ancien joueur du NK Domzale ne s’est pas montré timide mais ne s’est pas encore ouvert totalement. Logique quand on débarque dans un nouvel environnement.

"Le staff et les joueurs m’ont bien accueilli. C’est un groupe de bonnes personnes."

Avec son profil et des statistiques intéressantes, le jeune Jamaïcain (22 ans) a suscité de nombreuses convoitises cet été. Alors que le joueur avait déjà un accord avec Charleroi, Monaco a envoyé un émissaire en Slovénie pour faire changer d’avis le nouveau Zèbre. Mais celui-ci est resté sur son premier choix.

(...)