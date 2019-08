C’est avec le sourire que Kaveh Rezaei s’est présenté devant la presse à la veille du déplacement des Zèbres à Waasland-Beveren. L’Iranien, arrivé en prêt au Sporting après une saison difficile au Club Bruges, se sent prêt à relancer la machine. "Je suis prêt physiquement", explique celui qui est arrivé sous la forme d’un prêt sans option d’achat. "J’ai réalisé une bonne pré-saison et je suis prêt à jouer au football. J’ai simplement besoin de quelques jours en plus pour être à 100 % avec les principes tactiques de Charleroi."

