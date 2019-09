Il n’a pas été présenté comme un plan, mais il représentait bien le premier plan lancé par la direction actuelle du Sporting qui, en septembre, 2012 lance le slogan "Carolos are back" via les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) sans donner, dans un premier temps, des informations plus précises sur ce projet.

C’est le 6 septembre 2012 que l’annonce est faite. Adieu Abbas Bayat et le système dictatorial présent au Mambourg pendant douze ans, bonjour Fabien Debecq qui devient président et actionnaire majoritaire du club avec son ami Mehdi Bayat comme administrateur-délégué du club.



(...)