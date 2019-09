Les Zèbres devront élever leur niveau face ce dimanche s'ils veulent mettre en danger le Standard.



Le Sporting Charleroi a joué à se faire peur ce mercredi soir lors du seizième de finale de Coupe de Belgique qui les opposait à Rupel Boom. Après l’ouverture du score de Kaveh Rezaei à la demi-heure de jeu qui semblait avoir lancé les Zèbresvers une victoire facile, les hommes de Karim Belhocine ont joué avec leur bonheur.



Une égalisation avant la pause et une réduction du score en fin de rencontre (après un nouveau but de Rezaei et un autre de Gholizadeh) ont fait douter les Carolos. « On a eu chaud...», soufflait Cristophe Diandy au moment de rentrer dans le vestiaire.(...)