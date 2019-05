Ce samedi soir, à Anvers, Victor Osimhen a réussi à égaler Kaveh Rezaei. En inscrivant le deuxième but des siens d’une belle tête croisée, le Nigérian a rejoint l’Iranien en nombre de buts marqués pour Charleroi en championnat : seize. Osimhen aurait même pu dépasser l’actuel joueur du Club Bruges s’il avait connu plus de réussite sur son penalty botté mais l’arbitre et le VAR en ont décidé autrement.

(...)