C’est le point principal du "Plan Horizon 2024" qui sera dévoilé ce mardi matin par Mehdi Bayat : la construction du nouveau stade du Sporting.

Voici ce que nous pouvons vous dévoiler sur la future enceinte zébrée.

Si le Mambourg était une enceinte communale, louée à la Ville par le Sporting, le nouveau stade sera privé. Ce qui permet au Sporting d’avoir les mains libres. Et de travailler beaucoup plus rapidement. C’est déjà une quasi-certitude : la société Besix sera en charge de la construction de ce nouveau temple carolo. Mehdi Bayat a imaginé une enveloppe de 60 millions afin de construire cette infrastructure. Le Sporting remboursera 2 millions par an, durant 30 ans.





(...)