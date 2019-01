Nkuba et Biatoumoussoka étaient les deux jeunes en stage avec les Carolos.

Ken Nkuba et Messie Biatoumoussoka ont clôturé leur premier stage avec le noyau professionnel. Malgré des entraînements ratés à cause d’une blessure à la cheville pour le premier et un rythme à prendre pour le second, les deux Espoirs ont tenté de faire bonne impression devant le staff carolo et espèrent que leur futur soit zébré.

Comment s’est passé votre stage avec Charleroi ?

Ken Nkuba : Nous avons directement senti que nous étions les bienvenus dans le groupe. Au départ c’est compliqué car il y a une certaine pression et des exigences à respecter. Certains joueurs nous aident, comme Cristophe Diandy par exemple.

(...)