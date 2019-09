Il y a un peu plus d’un an, Nicolas Penneteau retrouvait son poste de titulaire entre les perches du Sporting après une période de doute où une blessure au dos l’a tenu écarté des terrains pendant plusieurs semaines. À l’époque, on avait même craint une possible fin de carrière pour le gardien corse qui, finalement, est revenu à son meilleur niveau.

"J’ai autant d’enthousiasme si ce n’est plus depuis cette blessure, explique le gardien de 38 ans. Quand on sent ou on vous fait penser que c’est peut-être la fin, vous avez toujours une petite crainte. Mais quand vous passez cette crainte, (...)