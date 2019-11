C’est un Charleroi en pleine confiance et qui est parvenu à réintégrer le top 6 grâce à trois succès consécutifs sans encaisser de but qui va se présenter à Malines ce dimanche soir.

"Cela se passe bien pour le moment, explique le dernier rempart des Zèbres, Nicolas Penneteau. On est sur une bonne dynamique, on sent que le collectif prend forme et qu’on arrive à s’améliorer à chaque match, chaque semaine. Il y a beaucoup de positif ces derniers temps mais cela ne doit pas nous inciter à nous relâcher."

(...)