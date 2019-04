Charleroi100% Web Niane: “C’est important de bien m’entendre avec Victor” Christophe Verstrepen

Le Malien du Sporting a retrouvé toutes ses sensations et son duo avec Osimhen fonctionne bien.



Si le Sporting Charleroi retrouve petit à petit des couleurs en cette fin de saison, il le doit à un hermétisme défensif de retour dans ses rangs (aucun but encaissé lors des trois dernières rencontres) mais aussi à une animation offensive plus percutante, plus difficile à contrer.



(...)