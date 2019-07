Modou Diagne n’a pas dû attendre longtemps avant de connaître sa première titularisation officielle sous les ordres de Karim Belhocine. Le Sénégalais, qui est à l’heure actuelle le seul transfert entrant réalisé par la direction zébrée, a profité de la suspension de Gjoko Zajkov pour débuter ce dimanche face à la Gantoise avec le maillot noir et blanc.

En manque de rythme, l’ancien joueur de Nancy a alterné le chaud et le froid aux côtés de Dorian Dessoleil en défense centrale. "C’était un début compliqué", avance Modou Diagne. "J’ai accumulé du retard et cela ne faisait qu’une semaine que je m’entraînais avec le groupe. Je savais en signant à Charleroi que Zajkov était suspendu et qu’il fallait que je me prépare assez vite pour être directement prêt. Je savais que cela allait être difficile car je n’ai pas eu beaucoup de temps devant moi. Mais avec le mental, mon expérience et mon sens du placement, il ne faisait pas de doute que je pouvais m’en sortir."

(...)