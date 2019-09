Il n’est pas facile de parler sans amertume trois mois après une séparation intervenue au bout de six belles années de vie commune. Pourtant, entre deux rendez-vous et un voyage en Écosse pour suivre au plus près la balade de santé des Diables rouges dans les qualifications pour l’Euro 2020, Mehdi Bayat s’est posé quelques minutes pour évoquer la relation particulière et finalement assez peu commune dans le football moderne vécue avec Felize Mazzù. Un Felice Mazzù qui reviendra ce vendredi soir à Charleroi dans la peau du coach du Racing Genk.

(...)