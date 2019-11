C’est dans l’ombre de son oncle Abbas et de son frère Mogi que Mehdi Bayat est arrivé à Charleroi au début des années 2000. Iranien d’origine, il avait d’abord suivi ses parents dans le Sud de la France pour y vivre les 20 premières années de sa vie.

"J’ai eu une jeunesse compliquée mais en même temps agréable", se souvient Mehdi Bayat. "Mes parents sont repartis en Iran quand j’avais une quinzaine d’années. J’ai dû très vite être indépendant. À 15 ans, je lavais mon linge, je repassais et je me faisais à manger… Cela m’a forgé un certain caractère."

