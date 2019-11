Mehdi Bayat est un homme pressé. À 40 ans, le boss du Sporting Charleroi a des projets plein la tête pour son club et ne veut pas perdre de temps. Entre la création d’une Université de football zébrée, la mise sur pied d’un tout nouveau stade et la course derrière un premier trophée pour le club, le Belgo-Iranien ne s’arrête jamais. Ce mercredi, alors que les Zèbres s’apprêtent à débuter la deuxième partie du championnat, l’homme fort du football belge a accepté de s’asseoir à notre table pendant plus d’une heure. Pour prendre le temps de parler de son Sporting, de ses choix et de ses certitudes.

Mehdi Bayat, comment jugez-vous la première partie de championnat de votre club ?

(...)