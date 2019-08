Arrivé sur la pointe des pieds dans l’anonymat le plus complet au Sporting la saison dernière pour jouer, dans un premier temps, avec la réserve, le jeune Maxime Busi (19 ans) est parvenu, à partir de janvier 2019, à s’imposer comme un sérieux concurrent de Stergos Marinos au poste de back droit."Je suis très content d’avoir joué neuf matchs la saison dernière, explique l’intéressé. Si on m’avait dit cela en début de saison, j’aurais signé tout de suite. Je regrette juste ma blessure au poignet lors du début des playoffs 2 car je me sentais très bien à cet instant. On avait battu Eupen et j’avais bien joué. J’étais venu à Charleroi pour apprendre et me rapprocher petit à petit du noyau A. Finalement, j’ai rapidement pu l’intégrer."

(...)