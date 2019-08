C’est un peu la surprise de Karim Belhocine depuis le début de la saison. Revenu d’un an de prêt à Eupen, Mamadou Fall s’est installé depuis le premier match de championnat dans la peau d’un titulaire. Contre La Gantoise et Courtrai, le Sénégalais a affiché les caractéristiques qui étaient déjà les siennes lors de sa première période au Sporting : travail défensif utile, percussion offensive grâce à sa vitesse mais aussi, malheureusement, du déchet en zone de conclusion avec des centres ratés et des occasions galvaudées. Contre l’Antwerp, Mamadou Fall est parvenu à gommer ses points faibles pour réaliser une prestation de qualité où il a mené la vie dure à Simen Juklerod, marqué un but et provoqué un penalty.

