Le Fan Day du Sporting, qui se déroulera ce samedi, est traditionnellement un bon moment pour prendre le pouls des supporters carolos par rapport à la saison qui débutera une semaine plus tard.

Et si lors des deux dernières saisons, les fans hennuyers abordaient le championnat avec un certain optimisme, il suffit de surfer sur les différents groupes de supporters sur les réseaux sociaux et les forums de discussion pour se rendre compte que c’est moins le cas cet été.

Charleroi vit une période de transition et la manière de gérer celle-ci par la direction zébrée inquiète. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons…

La gestion de l’après-Mazzù