Ken Nkuba et Thomas Wildemeersch : cette saison, seulement deux jeunes du noyau U21 carolo ont pu porter le maillot de l’équipe première zébrée durant la saison 2018-2019. Beaucoup trop peu, comme l’a expliqué l’administrateur-délégué du club, Mehdi Bayat, lors de la réunion annuelle de l’École des jeunes. "La formation dans le football professionnel est la chose la plus importante", explique-t-il. "Tous les clubs veulent être des clubs formateurs et proposer une équipe ayant un maximum de joueurs issus de son académie. Mais tout le monde se rend compte que c’est compliqué. Je me rends compte moi-même que nous avons essayé beaucoup de choses mais si nous ne nous donnons pas les moyens de nos ambitions, nous n’y arriverons pas."

