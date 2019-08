Comme face à La Gantoise, on a vu face à Courtrai un Charleroi avec deux visages. En première mi-temps, un Sporting bien en place et bien organisé qui n’a quasiment rien concédé aux Flandriens. Après la pause, une équipe dans le dur, qui peinait à résister aux offensives des hommes d’Yves Vanderhaeghe et qui perdait trop vite le ballon quand elle voulait repartir de l’avant. Rien que pour cela, le match nul concédé au stade des Éperons d’or est logique.

(...)