Depuis le début de la saison Karim Belhocine fait confiance au niveau des titularisations à un noyau dur de joueurs (14) et il ne laisse que très peu de temps de jeu aux autres membres de son groupe qui se contentent de quelques minutes à gauche ou à droite. La position dans le 4-2-3-1 du coach carolo qui a vu le plus de changements est celle d’attaquant de pointe où Adama Niane, Chris Bedia et Shamar Nicholson ont été alignés dès le début d’une ou plusieurs rencontres. Mais vu les performances actuelles du Jamaïcain, on voit mal l’entraîneur hennuyer changer son fusil d’épaule lors des prochaines journées malgré la concurrence de Kaveh Rezaei et Frank Tsadjout. Sauf suspension ou blessure, Karim Belhocine fera confiance à son équipe de base.

