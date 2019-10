Zèbre puis Dogue, le génial Autrichien avait irradié de son talent le Pays Noir durant les Seventies, faisant battre bien des cœur.

Gerhard Böhmer , tout le monde l'appelait Bobby. “Quand bien même je ne me prénomme pas Robert, je dois ce diminutif à Tony Antonneau, un de mes anciens entraîneurs au Sporting”, aimait-il rappeler.

Celui que l’on a volontiers surnommé le Mozart du Mambour n'entendait pas finir ses joursailleurs qu' au Pays Noir, un petit coin du globe dont il ignorait l’existence quand, à la demande de l’entraîneur autrichien du Great Old à l’époque, Lukas Aurednik, il débarqua à Charleroi en 1970.“J’allais avoir vingt-trois ans et mon envie de quitter l’Autriche pour vivre autre chose me taraudait l’esprit depuis longtemps. Quand on m’a proposé Charleroi, je suis resté interloqué. Je ne savais pas du tout où cette ville se situait exactement”, expliquait-il à la DH il en 2016.

(...)