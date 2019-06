François Garitte (avec C. V.)

Les hommages rendus par tout un club le 18 mai 2019 lors de la dernière journée des playoffs 2 l’avaient touché. Ce soir-là, Javier Martos était fêté devant son public et sa famille pour avoir dépassé la barre des 300 rencontres avec le Sporting. Des hommages qui ressemblaient fortement à des adieux pour ce joueur qui a depuis pris une décision : Javier Martos a annoncé la fin de sa carrière à Charleroi, à l’âge de 35 ans. "Je devais être honnête avec moi-même" , explique Javier Martos. "Pour jouer avec le maillot de Charleroi, je me dois d’être à 100 % à chaque match. Sur la fin de saison passée, je voyais que mon corps commençait à être à la limite. Il faut connaître le bon moment pour s’arrêter et, après une longue réflexion, j’ai pensé que c’était le bon moment."

(...)