Le défenseur compte bien se battre pour redevenir titulaire.



Javier Martos a connu des derniers mois difficiles au Sporting de Charleroi. Après un début de saison délicat, les supporters n’ont pas épargné le défenseur espagnol. Fin novembre, alors que l’équipe tournait mieux, Martos se blesse et se voit reléguer sur le banc

À votre retour, vous aviez perdu votre place de titulaire. Une situation pas facile à gérer pour quelqu’un qui était le plus souvent du temps titulaire indiscutable…

"Le plus important, c’est Charleroi. Gabriele Angella a fait de bonnes rencontres et j’étais content car le club avait besoin de points. Nous sommes tous de la même équipe et au final, c’est Charleroi qui doit gagner. Chacun doit essayer d’être le plus fort pour jouer. Il faut aussi dire que je vis actuellement la période de ma carrière avec le plus de concurrence à mon poste.

(...)