Le 18 juillet, le suspense, qui n’en était pas vraiment un, a pris fin : après de longues semaines d’attente, Nicolas Penneteau a signé un nouveau contrat d’un an avec le Sporting Charleroi (+ 1 saison en option). Lui qui avait été imaginé un temps comme le nouvel entraîneur des gardiens des Zèbres n’en a pas fini avec les terrains.

À 38 ans, Nicolas Penneteau va débuter sa sixième saison avec le maillot zébré. Une campagne qu’il espère meilleure que la précédente qui avait vu Charleroi finir en dehors du top 6 et rater de peu la qualification européenne.

Après une saison finie par une défaite frustrante à l’Antwerp, Felice Mazzù a rejoint Genk. Comment avez-vous vécu ce départ ?

"Quand un club évolue et a de bons résultats, c’est normal qu’il voit ses meilleurs joueurs et aussi meilleurs entraîneurs être convoités. Cela se sentait depuis un an ou deux qu’il allait partir mais il n’y avait pas de réelles opportunités pour lui. Nous sentions qu’il était accroché au club et à son projet. Il a saisi une belle opportunité chez le champion en titre et je n’oublierai pas les belles années vécues avec lui et son staff."

Après Felice Mazzù, c’est l’entraîneur des gardiens Michel Iannacone qui est parti…