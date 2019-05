Ce samedi soir, Guillaume François sera un observateur attentif de la rencontre opposant deux de ses anciennes équipes : Charleroi et le Beerschot. "Je regarderai seulement la première mi-temps car après je joue avec Virton", explique le Belge qui évolue actuellement en D1 amateurs. "Le Beerschot est difficile à jouer à domicile ; je pronostique 3-2 pour les Anversois. Et je serai supporter… du beau football !"

Arrivé au Sporting zébré en janvier 2013, le joueur de 28 ans a passé 3 ans dans le Pays Noir. Assez de temps pour voir le club évoluer et faire le plein de souvenirs, certains cruels et d’autres beaucoup plus positifs…

Guillaume François, vous êtes arrivé à Charleroi en janvier 2013 en provenance du Beerschot. Pourquoi ce choix ?

"Au Beerschot, je sentais la faillite arriver. J’ai reçu un appel du pied de Charleroi qui venait de repasser entre les mains de Mehdi Bayat et Monsieur Debecq. Ils souhaitaient reconstruire un club serein et sain. Cela me semblait être un chouette challenge."

(...)