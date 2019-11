Sur un terrain qui n’avait vu que sept buts en six rencontres lors de la phase aller (on ne prend pas en compte le 3-3 dans le choc du Limbourg contre Genk, dont le résultat n’est pas officiellement acté), la première mi-temps donnait l’impression que le marquoir n’allait pas s’emballer non plus.

Et ce n’était pas les deux frappes sur les montants des Zèbres qui avaient le don de rassurer les partisans de spectacle. Qui auraient pu s’en mettre plein les mirettes avec cet obus de Marco Ilaimaharitra à la 37e. Une reprise instantanée des 30 mètres qui aurait certainement valu au Malgache le prix du but de l’année si la barre n’avait pas été dans le chemin.

(...)