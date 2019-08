Pour la première fois depuis leur arrivée au Sporting, ils se sont retrouvés ensemble en ce début de saison. Ali Gholizadeh, Younes Delfi et Omid Noorafkan, les trois Iraniens du noyau zébré, ont tous réalisé la préparation sous les ordres de Karim Belhocine. Le premier, arrivé en mai 2018, sortait d’une saison frustrante clôturée par une blessure. Le deuxième, transféré début janvier, n’avait pas réussi à éclater avec Felice Mazzù alors que le dernier revenait d’un prêt de six mois au pays. Après deux rencontres de championnat, aucun des trois n’a encore grappillé la moindre minute de jeu. La faute à des blessures ou à des choix du nouveau coach carolo qui ont empêché de voir l’un des trois joueurs à l’œuvre contre La Gantoise ou Courtrai. Mais que peut-on attendre de Gholizadeh, Delfi et Noorafkan cette saison ? Réponse avec l’un de leurs compatriotes et administrateur délégué du club, Mehdi Bayat.

Ali Gholizadeh, stop aux blessures

Après une courte période d’adaptation, Ali Gholizadeh avait rapidement montré l’étendue de son talent la saison passée avec le maillot zébré. "Ali a déjà montré toutes les qualités qu’il avait", avance Mehdi Bayat. "Il a largement démontré que (...)