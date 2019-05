Charleroi Genk, la piste la plus chaude pour Mazzù Maxime Jacques avec C. V. et F. G.

Le Sir Alex Ferguson de Charleroi est sur le point de s’en aller.



La défaite de Charleroi à l’Antwerp ce dimanche (3-2), qui prive les Zèbres d’Europe la saison prochaine, était probablement la dernière de Felice Mazzù à la tête du Sporting. "J’ai un rendez-vous avec Mehdi Bayat cette semaine et on discutera de l’avenir", se contentait de répondre Felice Mazzù, qui suscite l’intérêt de Gand (même si Thorup a marqué des points en fin de saison) et surtout de Genk, qui a fait de lui sa priorité (avec Storck en plan B) pour prendre la succession de Clément, parti au Club Bruges.



