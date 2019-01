Charleroi Gaëtan Hendrickx a hésité entre raquette et ballon de foot: "Au tennis aussi j'étais très défensif" François Garitte

Le Belge avait montré de belles qualités raquette en main.



Dans le noyau des Zèbres, Gaëtan Hendrickx impressionne. Le Belge est connu pour être un avaleur de kilomètres et un arracheur de ballons grâce à une condition physique au-dessus de la normale.



Celui qui a un contrat au Sporting de Charleroi jusqu’en 2023 a d’abord utilisé ses capacités physiques pour un autre sport : le médian défensif a en effet joué au tennis durant sa jeunesse. "J’ai commencé le football en tant que gardien de but mais j’ai arrêté vers l’âge de 10 ans", se souvient le joueur passé par Genk et Saint-Trond. "J’étais un mauvais perdant et j’ai décidé de me tourner vers un sport individuel. Et mon choix s’est porté sur le tennis."



