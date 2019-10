Après un début de saison mi-figue, mi-raisin (12 points sur 27 avec trois victoires, trois défaites et trois partages), le Sporting va tenter de profiter d’un calendrier sur papier plus abordable (au Cercle, contre Mouscron, à Malines et Ostende et enfin contre Eupen) entre les deux trêves internationales pour réaliser une belle série qui le replacerait dans la course aux playoffs 1.

Arrivé en prêt de l’AC Milan, (...)