Après dix ans passés au Mambourg comme joueur (1999-2009), Frank Defays, Capi pour les anciens, s’est éloigné du Sporting pendant une même période (2009-2019). Pendant cette décennie, il a rangé ses crampons au placard et a commencé le métier d’entraîneur (Virton, Mouscron et Union Luxembourg). Depuis cet été, le Namurois a accepté la proposition faite par Mehdi Bayat et est revenu à la maison pour endosser un nouveau costume, celui de T2. C’est donc comme bras droit de Karim Belhocine et dans un rôle inédit pour lui que Frank Defays a retrouvé le matricule 22.

"Je me sens très bien dans ce rôle, de mieux en mieux", expliquait, cette semaine, autour d’une tasse de café l’ancien capitaine des Zèbres. "C’est un poste nouveau que je découvre même si je savais à quoi à m’attendre. Mais après, il y a la réalité du terrain. Il faut trouver ses marques et se mettre à la disposition de son coach."

(...)