En janvier, quand Francis N’Ganga a signé son contrat de cinq mois à Ermis Aradippou, il s’attendait à tout autre chose. Son aventure ensoleillée est surtout une déception : son équipe est reléguée et son temps de jeu est très maigre.

"Ce n’était pas le meilleur choix de venir ici" , nous a confié l’ex-Carolo lors d’un long entretien, sur une terrasse de Larnaca. "Le coach qui m’a fait venir a vite pris la porte et j’en ai subi les conséquences. Mais j’avais besoin de retrouver un peu de plaisir après six mois de galères à Charleroi. En janvier, j’ai donc foncé sur la première option. Ici, mon salaire me permettait de m’y retrouver, car la vie est peu chère et on est moins taxé…"

(...)