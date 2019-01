Versé dans le noyau B du Sporting Charleroi depuis le début de saison, Francis N'Ganga a trouvé une solution en ce début d'année 2019 en signant dans le club chypriote d'Ermis Aradippou. Mais ce n'est pas sans émotion que le défenseur franco-congolais de 33 ans a tourné la page et refermé une histoire de plus de six ans avec les Zèbres.

