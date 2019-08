L'attaquant français a fait trois passages à Charleroi, avec une réussite différente.



L’histoire d’amour entre le Sporting Charleroi et David Pollet s’est arrêtée ce lundi 12 août, le jour de ses 31 ans. Le joueur, qui ne faisait pas partie des plans de Karim Belhocine depuis la reprise, a décidé de quitter le Pays Noir et de se lancer un nouveau défi avec le Gazélec Ajaccio, un club de National (Division 3 française).

Au total, le Français aura passé plus de quatre saisons à Charleroi, un club avec lequel il a connu des hauts et des bas. Retour sur une carrière durant laquelle il aura décroché deux titres de champion de Belgique et aura essuyé de nombreuses critiques…

Après avoir débuté sa carrière dans le Nord de la France, et plus particulièrement du côté de Lens, l'attaquant arrive au Sporting en janvier 2013 avec comme objectif de s’adapter au plus vite dans le championnat belge afin de cartonner dès la saison 2013-2014. David Pollet, acte un.

(...)