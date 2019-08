C’est l’histoire d’un club qui il y a encore quelques mois était quasiment inconnu de la planète foot. Mais le destin du FC Andorre a basculé en janvier 2019 quand via la société Kosmos, la star du FC Barcelone Gérard Piqué a racheté cette formation évoluant en D5 espagnole. Huit mois plus tard, le FC Andorre s’apprête à jouer, ce dimanche contre l’Espanyol Barcelone B, son premier match en D3 après un titre en D4 où le club a remonté 17 points de retard grâce à l’arrivée de nouveaux joueurs et une deuxième promotion décrochée administrativement en profitant du dépôt de bilan de l’équipe catalane de Reus. Le FC Andorre, via son homme fort, a versé la coquette somme de 450000 euros à la Ligue pour pouvoir sauter un échelon en rachetant la licence du club rétrogradé. Ce qui n’était possible que pour un club évoluant dans la même division territoriale.

(...)