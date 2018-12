Charleroi David Henen va défier son club formateur: "Le Standard, le top du top…" Christophe Verstrepen

Le Carolo David Henen va défier pour la première fois le Standard, son club formateur. Ses parents retracent le parcours de celui qui était considéré comme un phénomène.



Pendant plusieurs saisons, David marquera de son empreinte son passage dans les équipes de jeunes (U14, U15, U16, U17) du Standard où il était considéré comme un phénomène.



"C’était vraiment le top du top pour David qui a aussi connu les équipes nationales chez les jeunes. Il était devenu le poulain de Dominique D’Onofrio et de Vincent Ciccarella. Dominique, c’était un grand monsieur. Si on avait plus fait confiance à ces deux personnes, peut-être que David n’aurait jamais quitté le Standard. Mais on ne connaissait pas grand-chose dans le milieu du foot. Ce n’était pas facile. Parfois on ne savait plus qui croire. À la fin on était tout le temps dans la méfiance."



Avec finalement un départ à l’âge de 16 ans pour l’ennemi juré, Anderlecht. (...)