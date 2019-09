David Henen ronge son frein sur le banc d’un Sporting qui a manqué d’efficacité contre Saint-Trond.

"Le 0-3 ne reflète pas vraiment la rencontre. Ce score est fort lourd par rapport à ce qu’on a montré. Mais on doit féliciter Saint-Trond qui a bien joué le coup sur les contre-attaques. On doit bien poursuivre notre boulot car il y a, après le match de Coupe de Belgique de mercredi, un déplacement au Standard qui nous attend. Je suis certain qu’on va faire de bons résultats dans les semaines qui viennent."

Ces paroles du milieu de terrain du Sporting, David Henen, reflètent assez bien la rencontre entre les Zèbres et les Canaris où les Hennuyers ont manqué tout simplement d’efficacité aussi bien défensivement qu’offensivement dans une partie rythmée par les décisions du VAR. Comme quand le 1-2 inscrit par David Henen à dix minutes de la fin du réglementaire est annulé pour une position de hors-jeu de Rezaei au début de l’action.

(...)