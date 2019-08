La rencontre de ce lundi soir au stade Arc-en-ciel aura une saveur particulière pour Damien Marcq. Même s’il doit se contenter d’un rôle de réserviste à Zulte Waregem, le Français retrouvera plusieurs anciens coéquipiers, lui qui a évolué à Charleroi de 2013 à 2017. "Jouer contre Charleroi est toujours spécial", assure le milieu de terrain de 30 ans. En fin connaisseur du club et des méthodes de Mehdi Bayat, il décrypte son Sporting Charleroi et ce qu’il est devenu depuis son départ vers la Flandre.

Que représente le club du Sporting Charleroi pour vous ?

"Avec Boulogne-sur-Mer, là où j’ai commencé ma carrière, Charleroi reste le club le plus important dans ma carrière. Les dirigeants carolos sont venus me chercher quand cela n’allait pas très bien pour moi en France. Avec les Zèbres, nous avons accroché les playoffs 1 et nous avons joué les préliminaires de l’Europa League. Nous avons un peu marqué l’histoire du club et c’est quelque chose qui restera gravé dans ma carrière de footballeur."

(...)